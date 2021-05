Philippe Clement respire: "Trois points importants, pas cruciaux mais importants"

Au bout du suspense et de la nervosité, le Club de Bruges a remporté sa première victoire dans ces Champion's Play-offs. Philippe Clement ne pouvait que se satisfaire de cette victoire.

Phillipe Clement la tient enfin cette première victoire dans les Champion's Play-offs. Pour cela, les Brugeois ont dû sortir le bleu de travail, mais ils le savaient à l'avance: "On savait que contre cette équipe de l'Antwerp, il fallait rester discipliné pour prendre quelque chose", déclare Clement en conférence de presse. "Mais nous avons voulu jouer plus haut que jeudi pour avoir plus d'occasions".

En fin de match, le jeu physique de l'Antwerp nous a posé des problèmes

Cela a pris du temps, mais ça a fonctionné: "Nous avons commencé à être plus dangereux après la demi-heure. Nous avons mis beaucoup de ballons dans les 16 mètres, mais nous étions imprécis. Du coup, à la mi-temps c'est 0-0. Mais après la pause, on savait qu'en continuant de jouer vers l'avant, nous pourrions faire la différence".

© photonews

De fait, car c'est ce qu'il s'est passé après l'heure de jeu, lors de ces 8 minutes de folie: "On marque les premiers, je pense que c'est mérité. Mais on encaisse tout de suite car il y a eu du relâchement. Mais on a repris notre football vers l'avant et on a pu marquer le deuxième but. C'est dommage de ne pas avoir marqué ce troisième but qui nous aurait soulagé car en fin de match le jeu physique de l'Antwerp nous a posé des problèmes".

Au final, Bruges s'impose donc, a cinq points d'avance au classement sur Genk et n'a plus besoin que d'un point pour sabrer le Champagne: "Ce sont trois points importants aujourd'hui, pas cruciaux mais importants." Les Brugeois devront maintenant finir le travail soit jeudi à Anderlecht, soit dimanche à domicile contre Genk.