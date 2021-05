Vanhaezebrouck satisfait : "Nous ne sommes pas encore morts, c'était l'objectif"

Une victoire large et méritée pour La Gantoise et un 6/6 face à Ostende qui relance les Buffalos dans la course à l'Europe : Hein Vanhaezebrouck était aux anges.

Ces Europe Playoffs sont décidément indécis : Ostende, grand favori, a pris l'eau face à Malines et maintenant Gand par deux fois, et La Gantoise est en tête. "Nous ne leur avons rien donné, avons commis peu d'erreurs, mis un bon pressing, récupéré le ballon haut. C'est ce que j'attendais", se réjouissait Hein Vanhaezebrouck après la rencontre. "Je suis content, oui. Nous avons joué intelligemment et c'était fini à 0-3. Ca permet de dépenser moins d'énergie, également", pointe-t-il. "Nous sommes de retour dans la course. L'objectif, c'était ... d'encore avoir un objectif pour les deux derniers matchs. Nous aurons un retard sur le premier, cependant, et si nous perdons le prochain match, c'est mort. Ce sera une finale. Mais nous sommes encore en vie, et c'était le but".