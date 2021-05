Bruges déjà champion avant de jouer ? "Ca ne change rien pour nous"

La Pro League est ainsi faite : demain, deux matchs absolument cruciaux ... ne se joueront pas en même temps. Bruges pourrait être champion au coup d'envoi à Anderlecht, si Genk ne gagne pas au Bosuil.

Une drôle de situation, que la Pro League aurait franchement pu éviter, mais dont Vincent Kompany ne se soucie pas. Peu importe si Bruges est champion au coup d'envoi, et peu importe le résultat de Genk avant : "Pour moi, ce qui compte, c'est de battre Bruges, et je suis sûr qu'eux voudront nous battre, peu importe le résultat du match précédent. Je suivrai Antwerp-Genk parce que l'Antwerp est notre prochain adversaire, c'est tout", explique le coach du RSCA en conférence de presse ce mercredi.

Et si le Club doit fêter son titre au Lotto Park, qu'il en soit ainsi : "On se comporterait comme Anderlecht est censé se comporter dans ce genre de situation", à savoir avec classe et en restant beau joueur.

Vanaken ou pas Vanaken ?

Hans Vanaken a été un peu piqué par Philippe Clément le week-end passé et placé sur le banc, fait rare que Kompany voit comme une façon de motiver le double Soulier d'Or. "Je suis sûr et certain que Vanaken jouera ce match. Je connais le football, je suis dans ce milieu depuis 17 ans, je connais l'importance de ce match contre Anderlecht : Hans Vanaken sera gonflé à bloc et je suis certain qu'il jouera".