John van den Brom: "Si nous en voulons plus, il faut gagner"

Le Racing Genk veut maintenir la pression sur le Club de Bruges.

Avec six points d'avance sur l'Antwerp et Anderlecht, Genk aura l'occasion de définitivement assurer sa deuxième place, jeudi soir, contre l'Antwerp. Et ce sera l'objectif premier de John van den Brom. "On veut sécuriser cette deuxième place", confirme-t-il.

Mais le coach néerlandais regarde aussi devant lui et il n'a pas abandonné l'idée d'aller coiffer le Club de Bruges. "Si on en veut plus, nous devons gagner jeudi, le message est clair." En cas de victoire, les Limbourgeois mettront un peu de pression sur les Brugeois qui entameront leur rencontre après le coup de sifflet final.