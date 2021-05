Le "plus grand défi" du mercato estival du Racing Genk

Le Japonnais brille de mille feux et ce sera compliqué de la conserver, mais c'est l'objectif du club limbourgeois.

Junya Ito est l'un des hommes forts du Racing Genk cette saison et l'intérêt à l'étranger ne manque pas pour la pépite japonaise, qui affiche 12 buts et 15 assists à son compteur personnel de la saison, alors qu'il reste deux rencontres de championnat à jouer.

Mais l'objectif est clair pour DImitri De Condé et la direction limbourgeoise: conserver Junya Ito au moins une saison de plus. Le Japonais a encore deux ans de contrat, mais Genk espère trouver un terrain d'entente pour lui faire signer une prolongation. Il pourrait s'agir du "plus grand défi" du mercato estival pour le lauréat de la Coupe de Belgique.