Philippe Clement, triple champion: "La victoire de tout un club"

Comme Antheunis au début des années 2000, Philippe Clement a remporté le titre de champion pour la troisième fois consécutive.

Pour la troisième année de suite, Philippe Clement est sacré champion. Un titre avec Genk, deux avec le Club de Bruges et le voilà qui réussit ce qu'Aimé Antheunis a réussi en 1999, 2000 2001.

Après la rencontre, le coach de Bruges ne pouvait pas cacher sa joie: "C'est la victoire de tout un club: celle de la direction, des joueurs, du staff mais aussi des supporters", déclare Clement en conférence de presse. "C'est dommage de fêter cela sans nos supporters".

Le T1 des champions revient alors sur la saison de son équipe: "On mérite ce titre. On a eu 20 points d'avance, on a joué des rencontres de très haut niveau. C'est vrai que nous avons eu un creux mais nous avons su faire ce qu'il faut pour valider ce titre. Il ne faut pas oublier que ça fait presque 35 ans que le Club n'a plus réussi à conserver son titre."

Clement n'oublie pas non plus les autres compétitions: "Nous avons eu un beau parcours en Coupe de Belgique, et aussi en Ligue des Champions. Nous avons eu aussi des problèmes avec le Coronavirus. Mais tout cela est oublié maintenant".