Simon Mignolet en veut plus: "J'espère que la prochaine fête sera à Wembley"

Simon Mignolet, comme beaucoup de ses coéquipiers, a donc fêté ce jeudi son deuxième titre de suite avec le Club. Le Diable Rouge a cependant une autre idée en tête.

Même s'il a encaissé trois buts ce soir, et qu'au total depuis le début de ces Champion's Play-offs il s'est retourné à 9 reprises, il n'en a cure pour une fois: son club est champion et c'est tout ce qui compte.

"On est contents, c'était l'objectif avant le match. Ce n'était pas facile avec les circonstances, c'est mérité. Je suis là depuis deux ans, cela fait deux titres et trois participations à la Ligue des champions. On va essayer de le refaire l'année prochaine, j'espère que Philippe Clement sera encore là. On veut profiter puisqu'on peut fêter sur le terrain cette année."

Mais le deuxième gardien des Diables Rouges a déjà la tête à l'évènement estival: l'Euro. "J'espère que la prochaine fête sera à Wembley, mais je ne vais pas y penser pendant une semaine car la saison a aussi été longue pour moi."

L'ancien gardien de Liverpool pointe l'un de ses joueurs comme étant le joueur important de la saison: "Noa Lang a fait une saison extraordinaire, mais c'est vraiment une victoire collective, notamment avec toutes les absences qu'on a eu à cause de la Covid."