Une Coupe du Monde tous les deux ans ? La FIFA lance le projet

La FIFA veut réformer la Coupe du Monde. Alors qu'elle a habituellement lieu tous les quatre ans, cette dernière pourrait bientôt se dérouler tous les deux ans. En effet, dans un communiqué officiel publié aujourd'hui, la Fédération Internationale de Football Amateur a confirmé qu'elle se pencherait sur la question.

Selon le communiqué, la fédération sportive internationale du football a donné son accord pour "qu'une étude de faisabilité soit réalisée" afin d'étudier l'impact que pourrait avoir une telle réforme. Le projet a été approuvé au terme du 71ème Congrès de la FIFA réuni ce vendredi à Zurich, en Suisse. De quoi changer le visage du football mondial dans les années à venir ?

FIFA Congress votes on future of FIFA Women’s World Cup™ hosting and looks to explore new competition opportunities https://t.co/lg8fszY3aU pic.twitter.com/DBvylJecJN