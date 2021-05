Valbuena en veut à Deschamps: "Des règles pour les uns, des règles pour les autres"

Dès qu'on parle de Karim Benzema, le nomde Mathieu Valbuena revient toujours dans l'histoire.

Privé d'équipe de France depuis plus de cinq ans suite à l'affaire de sa sextape, Mathieu Valbuena (36 ans) ne portera plus la tunique tricolore. Une véritable blessure pour le milieu offensif de l'Olympiakos, qui n'accepte toujours pas les explications du sélectionneur national, Didier Deschamps.

"J'aurais préféré être tout simplement écarté de l'équipe de France par rapport à des raisons sportives. L'équipe de France, c'est quelque chose de très spécial. C'est vrai que ça m'a beaucoup affecté, évidemment. Quand t'as toujours été bon et représenté fièrement le maillot de l'équipe de France, c'est toujours dur d'accepter. Mais j'ai accepté et j'ai continué, a souligné le consultant pour RMC. Mais il y a combien d'exemples de joueurs qui ne font pas de grande saison, qui ne jouent que très peu et qui sont pris ? Il y a des règles pour les uns et des règles pour les autres."

"Il ne faut pas me raconter que c'était un choix sportif. C'est ce qui m'a vraiment déçu et touché. Après, c'est vrai qu'il a fallu passer à autre chose. Mais c'était vraiment une blessure difficile à combattre", a rajouté Valbuena, qui affirme n'avoir "jamais été appelé par Deschamps" suite à cette affaire.