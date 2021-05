Mbaye Leye : "Nous voulions pourtant finir la saison sur une bonne note"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a enregistré sa cinquième défaite des Playoffs 2 en s'inclinant à domicile contre le KV Ostende (1-3).

Le Standard de Liège espérait mettre fin à sa saison compliquée avec un succès, mais Ostende en a décidé autrement. Les Côtiers et leur capitaine Kevin Vandendriessche ont réalisé une grosse prestation à Sclessin. "C'était le dernier match de la saison, nous voulions finir sur une bonne note malgré toutes les absences et la présence de nombreux jeunes sur la pelouse. Il fallait jouer avec des éléments concernés par le club d'où la présence de plusieurs jeunes. Il y avait une bonne mentalité encore une fois de notre côté. En face, Ostende jouait avec son troisième attaquant (Kvasina) capable de garder le ballon et d'apporter le danger. Alors que nous, c'est le contraire. Dès que nous perdons le ballon, c'est but. De nouveau une équipe à réaction. Nous prenons un but après quelques minutes, et de nouveau la même chose après la pause", a lâché Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

Nathan Ngoy était titulaire ce samedi soir et a été l'éclaircie dans la grisaille liégeoise. Le jeune Rouche a livré une bonne prestation pour son baptême du feu. "Je suis satisfait de sa prestation et nous savions ce qu'il pouvait apporter. Très intéressant de le voir lors de ce dernier match face à une équipe toujours en mouvement. Mais comme les autres jeunes, il aura besoin d'être accompagné par des leaders lors du prochain exercice", a conclu le T1 des Rouches.