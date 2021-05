Le RSCA à la lutte pour un défenseur de Tottenham ?

Anderlecht veut se renforcer cet été et devra passer par des solutions bon marché. Cela passera-t-il par un joueur de Tottenham ?

Cameron Carter-Vickers (23 ans), défenseur central, serait sur le radar du RSC Anderlecht. Prêté à Bournemouth, en Championship, où il a disputé 23 matchs cette saison, il ne devrait pas retourner chez les Spurs, dont il n'a porté le maillot qu'à quatre reprises en 2016-2017, enchaînant les prêts.

D'après les informations de SBI Soccer, Carter-Vickers, auquel il reste un an de contrat, serait donc l'une des pistes anderlechtoises pour cet été. Mais Newcastle United et plusieurs clubs de MLS seraient également sur le coup et Tottenham estimerait son joueur à plusieurs millions d'euros. Bref : à moins d'un nouveau prêt, le dossier sera compliqué, et à une saison de la fin de son bail, les Spurs voudraient certainement vendre ...