Officiel: fin de l'aventure pour Damien Marcq à Zulte Waregem

Damien Marcq sera un joueur libre le 1er juillet prochain.

Le clap de fin a sonné pour Damien Marcq au Stade Arc-en-Ciel. Comme l'explique le Essevée ce lundi, le club et le milieu de terrain français n'ont pas trouvé d'accord pour prolonger leur aventure commune, il quitte donc gratuitement Zulte Waregem.

Passé par Charleroi et La Gantoise avant ça, Damien Marcq était arrivé à Zulte Waregem en janvier 2018. En trois ans et demi, il aura disputé 69 rencontres, inscrit deux buts et distillé trois assists pour le Essevée.