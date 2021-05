KDB serein malgré la pression énorme : "Nous devons profiter de ce match, le prendre avec le sourire"

Kevin De Bruyne est en passe d'entrer dans la légende de Manchester City, s'il remporte la Ligue des champions samedi.

Le champion de Premier League Manchester City se présente comme favori de cette finale. Mais malgré les 19 points d'avance sur l'équipe de Thomas Tuchel au terme de la saison, les Citizens devront se méfier de la machine mise en place par l'Allemand.

Kevin De Bruyne est conscient de la pression et des attentes autour d'une telle rencontre : "En tant que joueurs, nous comprenons l'ampleur de l'enjeu. Si vous gagnez, vous êtes un héros mais si vous perdez, c'est l'échec", a confié KDB en conférence de presse.

"La Ligue des Champions est un des objectifs du club et des joueurs, et arriver à ce stade est un privilège. Je pense que tout le monde peut se rendre compte de la pression que cela représente, mais nous devons profiter de ce match, le prendre avec le sourire et le considérer comme un événement où on veut être performant et donner le meilleur de soi-même", poursuit le Diable Rouge.

City avait remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1970 et Pep Guardiola est prêt à offrir le titre aux supporters, mais il prévient qu'écrire l'histoire du club demandera beaucoup d'efforts : "Nous devrons souffrir pour gagner, ce n'est pas possible de gagner sans. La plupart du temps, en finale, il faut souffrir, s'adapter au jeu et nous devons essayer de rester nous-mêmes et de jouer notre jeu, en s'adaptant parfois aux circonstances."