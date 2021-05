Lukas Nmecha plébiscité par les supporters d'Anderlecht

Prêté par Manchester City, Lukas Nmecha s'est rapidement imposé comme l'atout offensif n°1 d'Anderlecht. Le meilleur buteur des Mauves a été élu joueur de l'année du RSCA par les supporters.

Lukas Nmecha (22 ans), auteur d'une excellente saison avec Anderlecht avec 21 buts toutes compétitions confondues, dont 4 en Playoffs ces dernières semaines, a été élu joueur de l'année par les supporters du RSCA. L'attaquant prêté par Manchester City restera-t-il une saison de plus ? Le club essaie de le convaincre, et devra ensuite mettre la main à la poche. Mais certains interprètent déjà le "see you next season" du club sur Twitter comme un bon signe ...