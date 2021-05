Un Sporting de Charleroi rajeuni? "Trouver le bon équilibre"

Tout juste entré dans ses nouvelles fonctions, Edward Still va pouvoir se mettre au travail et préparer le noyau pour la saison prochaine. Avec l'intention de rajeunir l'équipe, mais il ne se privera pas pour autant de l'expérience de certains cadres.

Avant de penser au noyau, Edward Still voulait d'abord bien s'entourer au Sporting de Charleroi. Et si quelques nouvelles têtes ont fait leur apparition dans le staff carolo, Edward Still a aussi décidé de faire confiance à une majeure partie des membres du staff de la saison dernière.

Frank Defays, T2, Samba Diawara, T3, Cédric Berthelin, entraîneur des gardiens, Philippe Simonin, préparateur physique et Mario Notaro, conseiller sportif, restent. "Mehdi Bayat et Pierre-Yves Hendrickx ont été transparents quand je suis arrivé, ils m'ont dit qu'ils avaient une entière confiance dans le staff en place, mais que j'avais mon mot à dire", explique Edward Still.

"Pour moi, le plus important était de rencontrer les membres du staff, ce que j'ai fait, et j'ai eu un bon ressenti avec tout le monde. Ça m'a donné beaucoup d'énergie de sentir des personnes qui avaient envie et je suis très content qu'ils aient prolongé."

"L'objectif n'est pas de faire une équipe espoirs"

Le staff en place, Edward Still et la direction carolos vont désormais s'attaquer à la préparation du noyau, qui sera forcément plus jeune que celui de la saison dernière. "Rajeunir? Le mot est peut-être un peu fort. L'objectif n'est pas de faire une équipe espoirs. Mais il faut trouver un équilibre. Charleroi avait l'un des effectifs les plus âgés du championnat au cours de la dernière saison, l'objectif sera donc de rajeunir pour équilibrer et avoir un noyau plus fort", confirme le nouveau coach du Sporting.

Si Nicolas Penneteau est désormais parti, Edward Still n'exclus pas de s'appuyer sur l'expérience, par exemple, d'un Guillaume Gillet. "La porte est grande ouverte. S'il a volonté de faire une saison supplémentaire, je serais très content de pouvoir profiter de son expérience et de ses qualités. Ma priorité, c'est de trouver à la reprise un noyau dans lequel tout le monde veut être là, je n'obligerai personne à rester à Charleroi."