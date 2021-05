🎥 Les Diables Rouges qui ont précédé Kevin De Bruyne en finale de Ligue des Champions

Divock Origi, Daniel van Buyten et Simon Mignolet seront-ils rejoints par Kevin De Bruyne? Si Eric Gerets avait remporté la Coupe des Clubs champions, seuls trois Belges ont inscrit leurs noms au palmarès de la plus prestigieuse compétition européenne depuis qu'elle s'appelle Ligue des Champions.

Mais ils sont plus nombreux à avoir disputé la finale de la C1. Depuis 1992, année de la réforme, ils sont sept à avoir foulé la pelouse lors d'une finale de la Ligue des Champions.

Daniel Van Buyten a dû attendre son tour

Paradoxalement, c'est sans jouer que Big Dan' a connu son meilleur souvenir en finale de Ligue des Champions. Il avait disputé et perdu deux finales avec le Bayern contre l'Inter (2010) et Chelsea (2012) avant de soulever le trophée, en 2013, grâce à Arjen Robben qui avait mis fin aux rêves du Borussia Dortmund à la 89e minute de jeu. Le Diable Rouge était resté sur le banc lors de cette finale, mais il avait eu un rôle important dans le parcours du Bayern qui s'était hissé en finale en dominant successivement Arsenal, la Juve et le Barça.

Quand Ramos éteignait les illusions de Courtois et Alderweireld

Ils n'ont pas remporté la Ligue des Champions, mais ils sont passés tout près. Thibaut Courtois et Toby Alderweireld étaient coéquipiers à l'Atletico lors de la saison 2013-2014. Champions d'Espagne avec les Colchoneros, ils sont passés à quelques secondes d'un doublé historique. Diego Godin avait ouvert le score et les Colchoneros ont réduit au silence les Ronaldo, Bale, Benzema et consort, jusqu'à la... 93e minute de jeu et un coup de tête de l'inévitable Sergio Ramos. Bale, Marcelo et Ronaldo termineront le travail dans les prolongations pour offrir au Real la dixième Ligue des Champions de son histoire.

Yannick Carrasco, buteur vaincu

Deux ans plus tard, la finale de la Ligue des Champions propose une revanche entre les deux clubs de Madrid. Thibaut Courtois est parti à Chelsea, Toby Alderweireld évolue à Tottenham, mais il y a un autre Belge sur la pelouse. Monté à la pause, Yannick Carrasco, devient le premier buteur belge de l'histoire en finale de Ligue des Champions. Un but qui permet aux Colchoneros d'arracher les prolongations, mais pas d'aller au bout du rêve. Les Merengues dominent la séance de tirs au but et offrent à Zinedine Zidane son premier sacre européen en tant que coach du Real.

UEFA Champions League 15-16

📆 Mayo 28 / 2016

📍 Milán - Giuseppe Meazza



⚪️⚪️ Real Madrid 1

⚪️🔴 Atletico Madrid 1



⚽️ Sergio Ramos

⚽️ Ferreira Carrasco pic.twitter.com/AHbIbpYX1U — futboldeayeryhoy (@futboldeayeryh1) May 14, 2020

Le grand frisson de Divock Origi

Trois ans après Yanick Carrasco, un autre Diable Rouge s'illustre en finale de Ligue des Champions. Déjà héros d'une improbable remontada contre le Barça en demi-finale, Divock Origi inscrit le but qui fait définitivement plier la rencontre en faveur de Liverpool contre le Tottenham de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen et soulève, quelques minutes plus tard, la célèbre Coupe aux Grandes Oreilles. Un exemple à suivre pour Kevin De Bruyne, samedi soir, sur la pelouse de l'Estadio de Dragao de Porto?

Vermaelen et Mignolet, vainqueurs sans jouer

Thomas Vermaelen et Simon Mignolet ont eux aussi soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles, mais sans avoir disputé la moindre minute durant la saison. Deuxième gardien de Liverpool lors de la saison 2018-2019, l'actuel portier de Bruges a la Ligue des Champions à son palmarès, pas le défenseur central qui jouait au Barça lors du dernier sacre européen des Blaugrana en 2015.