Un monde de foot vu par Frédéric Waseige : le consultant et commentateur publie un recueil de chroniques

Fred Waseige est l'une des figures du paysage médiatique sportif belge : le fils de feu Robert et ancien joueur de football est devenu un consultant et analyste de premier plan pour Voo et Sport/Foot Magazine. Il publie désormais un second recueil de ses chroniques.

Le livre se nomme "Un monde de foot", jeu de mots comme Frédéric Waseige aime tant en faire, et il compile 50 de ses chroniques favorites, publiées chez Sport-Foot Magazine aux Editions Kennes. "On me l'avait proposé en 2015", se rappelle pour nous Fred Waseige. "A l'origine, on me demandait même d'écrire un livre, mais je n'avais tout simplement pas le temps. La maison d'édition s'est donc tournée en 2016 vers un premier recueil de mes chroniques. Visiblement, les gens apprécient, donc en voilà le deuxième".

Les lecteurs de Sport-Foot Magazine connaissent bien la plume de Waseige, et redécouvriront avec plaisir ses meilleures lignes. "Je suis un touche-à-tout, ce qui fait que j'ai peut-être du mal à me dire que je me concentrerais à 100% pour un "vrai" livre. Ce format de quelques pages, ça me convient", reconnaît-il. "Je manque de confiance en moi, j'ai trop de respect pour le dur métier d'écrivain que pour penser être capable d'en écrire un. Mais ces chroniques, c'est 100% moi, j'y suis libre et je profite de cette liberté pour déposer ce que j'ai sur le coeur".

Pas que du foot

Ce qui caractérise les chroniques parfois acérées, parfois poétiques de Frédéric Waseige est cette faculté à lier le monde du football à d'autres centres d'intérêt de sa vie - culture, musique, cinéma. "Si quelque chose me tient à coeur, m'inspire, si un chanteur est supporter d'un groupe par exemple, j'aurai tendance à le mêler à mes écrits car le football, pour moi, n'est pas "que" du football", pointe l'auteur.

"Il est un sujet de société total. Mon inspiration, elle peut me venir d'un concert de Téléphone, d'un film que j'ai été voir ...". Cette ouverture au monde "hors" football s'exprime également par ses invités, pour certains étrangers au ballon rond : "J'ai voulu donner carte blanche à des gens qui, à un moment ou à un autre, m'ont épaté. J'en connaissais certains, d'autres non, certains savaient que j'admirais leur travail et d'autres l'ont appris", explique Fred. "L'objectif n'est pas qu'ils parlent de moi, c'est inintéressant : c'est une tribune libre". On retrouve ainsi Julien Cazarre, Jean-Luc Fonck, Cécile De Gernier, Guillermo Guiz, Pierre Kroll ou encore Freddy Tougaux au détour des pages.

Des pages qui s'étalent de 2016 à 2021, la dernière chronique datant de mars dernier. Du 17 février 2016, quand il rend hommage au regretté Dominique D'Onofrio, parti trop tôt, au 17 mars 2021, quand il clame son amour pour un Eden Hazard dans le dur. Cinquante chroniques choisies : "J'ai écarté celles qui étaient trop temporelles, liées à un match ou au contexte par exemple. Mais dans l'ensemble, je ne regrette rien de ce que j'ai écrit ! Même quand je me suis trompé, c'était moi à l'époque, c'est ce que je pensais. Parfois, ce que je me dis même, c'est que j'aurais pu aller plus loin (rires)". Ce sera peut-être ... pour le prochain recueil. Frédéric Waseige a déjà des idées. "J'ai 50 sujets en retard. Voilà des mois que je veux parler de Graham Potter, le coach de Brighton, dont l'histoire est incroyable ...". Nous sommes prévenus : l'homme n'est pas prêt à poser la plume !

"Un monde de foot" (19e90, 175 pages), par Frédéric Waseige, est disponible aux Éditions Kennes, dont vous pouvez retrouver le catalogue complet à cette adresse : https://kenneseditions.com/ .