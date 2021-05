Une nation, une pépite: Ridvan, l'autre Yilmaz

Après l'Italie et Manuel Locatelli, place à la Turquie. À tout juste 20 ans, Ridvan Yilmaz est l'un des grands espoirs du football turcs et il sera, assurément, l'un des talents à suivre lors de l'Euro, qu'il débutera contre l'Italie dans tout juste 12 jours.

Il est un homonyme de Burak Yilmaz, grand artisan du sacre de Lille, il a d'ailleurs côtoyé l'attaquant du côté de Besiktas, mais il n'y a aucun lien de parenté entre les deux hommes. Et Ridvan est bien décidé à se faire un prénom.

À 20 ans, le latéral gauche a écrit les premières grandes lignes de sa carrière cette saison, du côté du Besiktas. Il avait fait ses débuts en Super Lig turque il y a deux ans déjà, mais il s'est réellement imposé au cours des 12 derniers mois.

Au total, il a disputé 21 matchs, inscrit un but et distillé deux assists et célébré le doublé Coupe-Championnat avec son club. Des prestations qui lui ont permis d'assurer sa première sélection avec la Turquie.

Il fait partie de la présélection de 30 joueurs de Senol Gunes et peut donc espérer prendre part au prochain Euro. Ridvan Yilmaz, qui avait déjà porté les couleurs de la Turquie en U17, U18, U19, U20 et U21 a fait ses grands débuts avec l'équipe nationale A, jeudi dernier à l'occasion d'un match amical contre l'Azerbaïdjan. Suffisant pour accrocher un ticket parmi les 26 Trucs qui débuteront leur Euro contre l'Italie à Rome, le vendredi 11 juin? La réponse tombera dans les prochaines heures.

🇹🇷 Ridvan Yilmaz made his debut for the Turkish national team today.

⠀

✅ Our lad played 45 minutes in the friendly match against Azerbaijan. pic.twitter.com/Hcg4hsneeB