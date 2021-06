🎥 L'hommage de Charleroi à Nicolas Penneteau

Le portier français a tiré sa révérence, mais laissera une trace indélébile de son passage au Mambourg.

"C'est un au revoir, pas un adieu": par ses mots, Nicolas Penneteau a annoncé vendredi dernier qu'il quittait Charleroi après sept années de bons et loyaux services. Le Sporting ne pouvait pas le laisser partir sans lui rendre hommage et a compilé quelques-uns de ses plus beaux arrêts dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Arrivé en 2014 en provenance de Valenciennes, le portier français, aujourd'hui âgé de 40 ans, aura marqué l'histoire du Sporting: 230 matchs, 74 clean sheets, les playoffs 1 et l'Europe à deux reprises, Nico a presque tout connu avec les Zèbres et laissera une flopée de bons souvenirs aux supporters du Sporting.