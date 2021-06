Christian Eriksen: "J'espère que De Bruyne sera là"

La star de la sélection danoise ne se voit pas affronter la Belgique sans KDB.

Le Danemark entre également dans la dernière phase de préparation de son Euro. Les Danois débuteront leur tournoi le 12 juin, contre la Finlande, avant d'affronter les Diables Rouges, cinq jours plus tard, à Copenhague.

Et Christian Eriksen espère que Kevin De Bruyne sera là. "J'espère qu'il sera fit. C'est le genre de joueurs pour lequel on allume la télévision ou on va au stade. Un Euro sans lui, ne serait pas un Euro complet." Un bel hommage de l'ancien joueur de Tottenham au maître à jouer de City.