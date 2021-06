Officiel : Tiquinho Soares rejoint l'Olympiakos

Libre de tout contrat depuis le mois de mars, le Brésilien fait ainsi son retour en Europe.

Tiquinho Soares a signé à l'Olympiakos. Après sa courte aventure en Chine au Tianjin Jinmen Tiger (septembre 2020 - mars 2021), le buteur brésilien (30 ans) était sans contrat et donc libre de s'engager où il le souhaitait. L'ancien attaquant du FC Porto a choisi la Grèce et le club du Pirée où il a signé un bail de trois ans assorti d'un joli salaire de deux millions d'euros par an (hors bonus), selon L'Équipe.