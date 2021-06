🎥 Euro U21 : l'Allemagne rejoint le Portugal en finale, Lukas Nmecha décisif !

L'affiche de cette seconde 1/2 finale de l'Euro U21 offrait une belle opposition entre les Pays-Bas et l'Allemagne.

Après avoir écarté la France en quarts, les jong Oranjes (privés du Brugeois Noa Lang) étaient opposés au voisin allemand, bourreau du Danemark au tour précédent.

Avec l'Anderlechtois Lukas Nmecha et le Buffalo Niklas Dorsch au coup d'envoi, l'Allemagne frappait fort en tout début de match avec un doublé signé Florian Wirtz, en huit minutes de jeu (1e et 7e). Nmecha s'est d'ailleurs illustré avec un bel assist de l'extérieur, sur l'ouverture du score du joueur du Bayer Leverkusen.

Après l'heure de jeu, les Pays-Bas relançaient la partie grâce à la réduction du score de Perr Schuurs (67e). Mais l'Allemagne a tenu bon et a validé son billet pour la finale.

Les hommes de Stefan Kuntz affronteront le Portugal dimanche au StoĹľice Stadium de Ljubljana.

Lukas Nmecha's first assist for Germany U21s, and what an assist it was! Quaresma-esque🇩🇪💫 pic.twitter.com/Wma3Q9yP8G