Officiel : Everton annonce plusieurs départs dont celui de l'ancien Anderlechtois Yannick Bolasie

Everton a confirmé que Joshua King, Theo Walcott, Yannick Bolasie et Muhamed Besic quitteront le club à l'expiration de leur contrat à la fin du mois, tandis que le gardien de but Robin Olsen retournera à l'AS Roma.

Pour rappel, Bolasie avait été prêté au Sporting d'Anderlecht en janvier 2019 où il avait laissé de bons souvenirs. Il avait disputé 17 rencontres avec les Mauves, marqué 6 buts et distillé 3 assists. Maintenant âgé de 32 ans, l'ailier congolais est libre de signer dans le club de son choix.

🔵 | We can today confirm the players set to leave #EFC when their current contracts expire at the end of the month.



We wish to thank all departing players for their contributions throughout their time at the Club.