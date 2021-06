Une nation, une pépite : Illya Zabarnyi, phénomène de précocité

L'Euro, c'est dans moins de deux semaines. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement!

La génération ukrainienne promet, c'est une certitude : versée dans un groupe au sein duquel elle peut et doit viser la seconde place, l'Ukraine peut être l'une des surprises de cet Euro 2020, alliant quelques joueurs d'expérience à de jeunes talents offensifs. Mais l'un de ceux qui impressionnent par leur précocité est défenseur : il s'agit d'Illya Zarbanyi, 18 ans seulement et international depuis qu'il est à peine majeur.

C'est bien simple : Zabarnyi est un phénomène. C'est seulement cette saison que le jeune défenseur central (de déjà 1m89 !) a fait ses débuts professionnels, et il s'est imposé comme un pilier du Dynamo Kiev en Premier Liga ukrainienne comme en Ligue des Champions, affrontant notamment le Barça et la Juventus après avoir participé aux deux victoires en barrages contre ... La Gantoise. Plus tard, en 16es de finale de l'Europa League, il sera encore présent et titulaire face au Club de Bruges, que Kiev élimine. Le 15 septembre 2020, Illya Zabarnyi était devenu le deuxième plus jeune joueur du Dynamo Kiev à jouer en Europe, à 18 ans et 14 jours.

Malheureusement pour lui, sa première sélection reste associée à une véritable déroute : Zabarnyi est titulaire le 7 octobre 2020 quand l'Ukraine reçoit une véritable gifle des oeuvres de la France (7-1). Le Kiévite était là aussi devenu le second plus jeune joueur de l'histoire de la sélection, mais n'en garde certainement pas un bon souvenir. Cela ne l'empêche pas de rester titulaire, disputant 6 rencontres au total.

Encore perfectible, le champion d'Ukraine 2021 pourrait voir l'expérience de Kryvtsov et Matvienko, le duo du Shakthar Donetsk, le priver d'une place de titulaire à l'Euro 2020. C'est au sein d'une défense à trois qu'Andreï Shevchenko titularisait Zabarnyi, et le sélectionneur de l'Ukraine était repassé à une défense à quatre pour son premier match de préparation. S'il était titulaire, cependant, Illya Zabarnyi battrait encore des records.