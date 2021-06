Domagoj Vida impatient d'affronter Romelu Lukaku : "C'est l'un des meilleurs attaquants du monde"

Domagoj Vida affrontera Romelu Lukaku demain soir au stade Roi Baudouin, lors du match amical entre la Belgique et la Croatie.

Domagoj Vida, 32 ans, se réjouit de croiser Big Rom : "Romelu Lukaku est l'un des meilleurs attaquants du monde", confiait le défenseur du Besiktas en conférence de presse. "A l'Inter, il joue avec Perisic et Brozovic et ils ne disent que du bien de Lukaku. Il est difficile à arrêter, donc ce sera un défi."

Pour la Croatie, le match contre les Diables sera également le dernier avant le début de la compétiton.

Les Croates doutent après une Ligue des Nations compliquée et suite à leur premier amical cette semaine, qui s'est soldé par un nul (1-1) face à l'Arménie : "Nous avons vraiment besoin d'une bonne performance pour commencer le championnat européen avec confiance. C'est notre dernier test et la Belgique est l'une des meilleures équipes du monde. Après notre deuxième place à la Coupe du monde, les attentes sont élevées dans notre pays, mais nous ne voyons pas cela comme un désavantage. Les supporters croates ont toujours exigé beaucoup de leur équipe nationale, et maintenant encore plus. Cela ne nous dérange pas et nous considérons que c'est un honneur de jouer pour notre peuple."

Il faut remonter au 11 octobre 2013 pour retrouver le dernier clash entre les deux nations. Les Diables s'étaient imposés 1-2 au Maksimirstadion de la capitale Zagreb, grâce à deux buts de Romelu Lukaku. Ils avaient ainsi assuré leur qualification pour la Coupe du monde au Brésil.