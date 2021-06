Les Diables auront besoin de l'expérience de Jan Vertonghen : "Il joue intelligemment"

L'expérience de Vertonghen pourra encore rendre beaucoup de services à la défense des Diables lors de l'Euro.

Jan Vertonghen a maintenant 34 ans, mais selon Nuno Martins qui suit Benfica, le défenseur est toujours très important pour le club.

"Si Jan Vertonghen se retrouve face à Mbappé au championnat d'Europe, il n'aura pas la tâche facile. Mais qui aura la tâche facile face à un tel joueur ? Jan n'est plus une flèche de rapidité, mais il reste un joueur important pour Benfica. Il joue intelligemment", a confié Martins à Het Belang Van Limburg.

Vertonghen peut encore compenser beaucoup de chose par sa perspicacité dans le jeu et son placement : "Ne pas tacler si on n'a pas à le faire, anticiper si on peut... A Benfica, Jan a pratiquement tout joué cette saison, et il était très régulier. L'intensité au Portugal n'est peut-être pas la même qu'en Premier League, mais quand on joue contre Porto, Sporting ou Braga c'est autre chose."

Le Diable Rouge doit maintenant le montrer : "Lors des matchs internationaux avec la Belgique, Vertonghen devra peut-être repasser à la vitesse supérieure et il ne suffit pas toujours d'anticiper, mais ici au Portugal, il a certainement encore une ou deux grosses saisons devant lui", conclut Martins.