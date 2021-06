Trent Alexander-Arnold indisponible, Gareth Southgate appelle un réserviste

Ben White (23 ans), élu Player of the Season avec Brighton & Hove Albion où il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, a été rappelé par Gareth Southgate pour remplacer Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool, pas remis à temps pour disputer l'Euro 2020.

Our #EURO2020 squad is complete.



Well done, @ben6white! 👊