Faïz Selemani ne compte pas rester à Courtrai et a refusé une offre de prolongation

Faïz Selemani, auteur d'une très bonne saison avec le KV Courtrai, pourrait bien changer d'air.

Son transfert au KV Courtrai avait créé la polémique et un conflit qui n'est toujours pas réglé entre le club kerel et l'Union Saint-Gilloise, mais Faïz Selemani (27 ans) a pu refaire parler le foot cette saison : l'ailier comorien reste sur une excellente saison (10 buts, 7 assists) qui lui vaut de l'intérêt. Selemani est toujours sous contrat jusqu'en juin 2022, mais pourrait bien quitter le KVK dès cet été, et ce malgré une offre de prolongation.

Son agent Fouad Ben Kouider nous apprend en effet que Faïz Selemani préfère temporiser et étudier ses options, mais que la priorité va à un départ du Stades des Eperons d'Or. Enfin, l'indemnité due par le joueur à l'Union Saint-Gilloise (500.000 euros) pourrait être couverte par son futur club.