L'inoxydable Jermain Defoe rempile et devient joueur-entraîneur chez les Rangers

Jermain Defoe (38 ans) a prolongé son contrat d'un an avec les Rangers. Il sera désormais joueur et entraîneur au sein du club de Glasgow actuellement entraîné par Steven Gerrard.

🆕 @IAmJermainDefoe has today agreed a new, one year contract with #RangersFC and now moves into a player/coach role.



