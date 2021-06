Le Nigeria fonce sur Lukas Nmecha

Alors que Lukas Nmecha porte les couleurs de l'Allemagnez chez les U21, le Nigeria aimerait le convaincre de jouer pour les Super Eagles.

Le Nigeria n'a pas dit son dernier mot. Alors que Lukas Nmecha vient tout juste de remporter l'Euro Espoirs avec l'Allemagne, la Nigerian Football Federation (NFF) chercherait à convaincre le principal intéressé de changer de cap. D'après les informations de Bild, elle voudrait que celui-ci évolue avec les Super Eagles.

Né à Hambourg, d'une mère allemande et d'un père nigérian, et ayant vécu en Angleterre pendant plusieurs années, l'attaquant de 22 ans possède trois nationalités : Allemande, Anglaise et Nigériane. Malgré ses nombreuses capes chez les catégories de jeunes de la Mannschaft (20) et des Three Lions (31), rien n'est encore fixé.

En effet, aujourd'hui, Lukas Nmecha reste libre de choisir dans quelle sélection il évoluera chez les A. Toutefois, le joueur de Manchester City a récemment confié qu'il considérait l'Allemagne comme sa "maison" dans un entretien accordé au site officiel de la Bundesliga. Reste à savoir s'il s'agit d'un choix définitif.