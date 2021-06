Une nation, une pépite : Florian Wirtz, le futur made in Germany

L'Euro, c'est dans deux jours. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

L'Allemagne est à l'aube d'une nouvelle ère : Joachim Löw va quitter le navire, a rappelé pour l'occasion quelques vieux grognards comme Thomas Müller mais construisait depuis quelques années pour le futur, en appelant plusieurs jeunes talents prometteurs. Parmi eux, le prodige du Bayer Leverkusen : Florian Wirtz.

Majeur depuis à peine mai dernier, Wirtz est d'une précocité rare et les choses se sont enchaînées pour lui : avant la pandémie, il était en U19, et à la reprise de la BuLi, il fait ses débuts (comme titulaire !) en équipe A en mai 2020. Le jeune Florian devient le 3e joueur le plus jeune de l'histoire de Bundesliga.

À 17 ans à peine, Florian Wirtz aurait bien sûr suivi l'Euro depuis le canapé familial si la compétition n'avait pas été reportée. Et bien peu auraient parié qu'il puisse tirer le maximum de cette année de plus, au point de faire partie des 26 de Joachim Löw.

Mais le milieu offensif du Bayer a du talent à revendre. Déjà devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga en juin 2020, il explosera totalement cette saison avec un rôle de titulaire régulier, 38 matchs, 8 buts et autant e passés décisives dont 2 de chaque en Ligue Europa. Bien sûr, comme tous les talents allemands, Wirtz est notamment scruté par le Bayern Munich, mais est blindé par son club qui le prolonge non pas une, mais deux fois. Même en cas d'Euro brillant, Florian Wirtz devrait continuer son développement à Leverkusen. Avant d'encore battre des records ?