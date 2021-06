PSG : Les premiers mots de Georginio Wijnaldum

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature du milieu de terrain néerlandais.

Libre au terme de son engagement avec Liverpool, Georginio Wijnaldum a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-germain. L'international néerlandais a livré sa première réaction sur le site officiel du club de la capitale.

"Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi. J'intègre une des meilleures formations d'Europe et j'ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu'ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut", a confié Wijnaldum.