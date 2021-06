🎥 Tout savoir sur l'Italie avant les débuts de la Squadra ce soir

L'Italie ouvre le bal européen ce soir au Stadio Olimpico. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir sur la sélection de Roberto Mancini.

Via la plateforme Auvio de la RTBF, retrouvez ci-dessous une présentation complète de l'Italie, de son parcours et de ses ambitions. Roberto Mancini et la Squadra Azzurra ouvrent le bal ce soir (21h) face à la Turquie.

Les 26 de l'Italie :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino) ;

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta), Emerson (Chelsea) ;

Milieux : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Gaetano Castrovilli* (Fiorentina), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Jorginho (Chelsea) ;

Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).



* Rappelé après la blessure de Pellegrini.