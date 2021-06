José Mourinho: "Cet Euro, c'est le moment idéal pour Romelu Lukaku"

Le Special One a connu Romelu Lukaku à Chelsea et à United, et il l'a vu grandir à vitesse grand V depuis son départ pour Milan.

Consultant de luxe pour The Sun et The Times durant l'Euro, José Mourinho juge la progression de Romelu Lukaku dans sa chronique du jour. Et il est dithyrambique. "Je pense que pour lui, c'est une période fantastique, il arrive sur cet Euro et il peut dire: 'Je suis l'un des meilleurs attaquants du monde'. Ces deux années à l'Inter lui ont donné ce statut et la confiance qui lui manquait." Il est devenu un bien meilleur footballeur. Car, pour le Portugais, Romelu Lukaku a eu besoin de temps pour grandir. "A Chelsea, c'était encore un enfant, à United, il était en développement, à Milan, il est devenu l'homme fort. Il y a reçu l'amour dont il avait besoin. L'amour des supporters, l'amour de ses coéquipiers et un lien fantastique avec son coach. C'est un grand garçon, très costaud physiquement, mais à l'intérieur, il y a encore un enfant qui a besoin d'amour, qui doit sentir qu'on le soutient, sentir qu'il est important." Exactement ce que Romelu Lukaku a trouvé chez les Nerazzurri et ça lui permet d'arriver à l'Euro lancé comme jamais. "Il a amené son football à un autre niveau, il est devenu un bien meilleur footballeur et cet Euro, c'est le moment idéal pour lui de montrer à quel point il est fort", conclut José Mourinho.