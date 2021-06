Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 12/06: Maicon - Neuhaus - Keita - Heise - Schnegg - Serdar - Fletcher

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Georginio Wijnaldum parti au Paris Saint-Germain, les Reds recherchent activement son remplaçant. (Lire la suite)

À bientôt 40 ans, le Brésilien continue de jouer et vient de terminer la saison avec Sona en Serie D (D4 italienne). (Lire la suite)

Promu en Premier League, Watford prépare déjà en coulisses la saison à venir. Les Hornets viennent d'annoncer la signature d'Ashley Fletcher (25 ans) en provenance de Middlesbrough où il arrivait en fin de contrat à la fin du mois. Il a inscrit 28 buts en 108 apparitions au total avec Middlesbrough entre 2017 et 2021.

✍️ We are delighted to confirm the signing of former Man Utd, West Ham and Middlesbrough striker Ashley Fletcher!



Welcome to Watford, @AshFletcher___ 🐝@_AFEX