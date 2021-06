Christian Eriksen a envoyé un message à ses coéquipiers de l'Inter

Transporté à l'hôpital après son malaise cardiaque, Christian Eriksen est dans un état stable et a déjà donné des nouvelles. Après avoir demandé à ses coéquipiers danois de continuer le match pour lui, il a parlé avec les joueurs de l'Inter.

Giuseppe Marotta, CEO de l'Inter, a donné plus d'informations à Rai Sport : "Eriksen a envoyé un message sur le Whatsapp de l'Inter il y a quelques minutes. Nous sommes optimistes quant à son état de santé. Le staff danois nous a dit que la situation était sous contrôle".

Inter CEO Marotta: “Christian Eriksen just sent a message on Inter whatsapp chat, it was few minutes ago. We’re optimistic about Christian conditions, Denmark staff told us that the situation is under control”, he told Rai Sport. 🇩🇰 #Eriksen