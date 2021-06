"J'en ai eu la chair de poule"

L'ancien défenseur des Spurs était très ému après la rencontre.

Après être sorti sur blessure, Vertonghen a tenu à rassurer tout le monde. "A première vue, il n'y a rien de grave, c'est donc plutôt une bonne nouvelle". En effet, vu que nos Diables vont devoir se passer de Castagne, c'est une bonne nouvelle.

Mais le défenseur de Benfica a surtout tenu à revenir sur le sujet de la journée, qui s'est déroulé à Copenhague. Le malaise cardiaque de Christian Eriksen a fait réagir, surtout chez nos Diables. Le grand Jan a joué avec le Danois à l'Ajax et à Tottenham.

"Je ne suivais pas le match. Je suis sorti de ma chambre et je suis tombé sur Youri Tielemans en allant au rendez-vous de la tactique et il m'a expliqué ce qu'il se passait. Je suis resté immobile, j'en avais la chair de poule. Je le connais depuis près de 10 ans, on a souvent passé des moments en famille. C'ets horrible mais je ne veux pas en parler. J'espère que tout ira bien pour lui".