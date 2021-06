Hugo Cuypers (ex-Standard, Olympiakos) signe son retour en Belgique : "Le bon moment pour revenir en Belgique"

Comme annoncé un peu plus tôt, Malines a engagé l'ancien Rouche qui arrive de Grèce.

Après avoir manqué de peu la Coupe d'Europe, Malines aura toujours l'ambition de se qualifier pour l'Europe la saison prochaine.

Pour cela, le Kavé cherche à se renforcer et a misé sur Hugo Cuypers. L'attaquant belge de 24 ans arrive de l'Olympiakos, où il était encore sous contrat jusqu'à l'année prochaine. Cuypers a signé un contrat de quatre ans, avec la possibilité de le prolonger d'une année supplémentaire.

Le Liégeois a réagi à son retour en Belgique, sur le site de son nouveau club : "J'ai senti que c'était le bon moment pour revenir en Belgique. Tant sur le plan sportif que personnel, c'était la bonne démarche au bon moment. Et je pense que pour moi, Malines est le club idéal."

Formé notamment à Visé et au Standard, Cuypers est passé par Seraing (en prêt) avant de s'envoler pour la Grèce et Ergotelis. 22 buts plus tard, l'Olympiakos engageait le Belge qui n'est pas parvenu à s'imposer au Pirée. Il avait encore connu un prêt à Ajaccio.