Will Still va devenir l'entraîneur adjoint d'un club de Ligue 1

Will Still, arrivé au Beerschot en 2018, avait remplacé Hernan Losada, dont il était l'adjoint, après le départ de l'Argentin vers D.C. United en Major League Soccer (MLS). À 28 ans, le Brabançon wallon était devenu le plus jeune entraîneur de l'histoire de l'élite du football belge.

Lorsque Peter Maes est devenu le nouvel entraîneur du Beerschot, l'incertitude a longtemps plané sur le futur de Will Still. Mais le lundi 7 juin, le club anversois et le plus jeune coach de l'histoire de l'élite du football belge ont mis un terme à leur collaboration.

Selon GVA, Still aurait déjà trouvé un nouveau point de chute et celui-ci se trouverait en Ligue 1. Il devrait devenir le nouveau T2 de Reims et retrouver ainsi trois Belges : Wout Faes, Thomas Foket et Thibault De Smet.