Peu ou pas de bons attaquants en Belgique actuellement, selon Emile Mpenza

L'ancien attaquant du Standard de Liège, de Manchester City et des Diables Rouges voit peu de bons attaquants en Belgique.

"Aujourd'hui, tout le monde veut jouer comme Messi", confie Emile Mpenza dans Het Nieuwsblad. "Je le vois beaucoup chez les jeunes joueurs. Presque tous les attaquants veulent recevoir le ballon dans les pieds. Mais ensuite, il faut contrôler, tourner, dribbler et accélérer. Cela fait quatre actions au final. Alors qu'un attaquant doit avoir envie de courir dans les espaces. C'est plus facile. Mais on voit cela de moins en moins."

Emile cherche également les attaquants : "Où en Belgique voit-on encore de bons attaquants ? Onuachu. Mbokani, c'est la classe mais Nmecha je ne trouve pas, si on le compare aux attaquants qu'Anderlecht a eu dans le passé. Le Club n'a plus de Daniel Amokachi non plus. Je n'ai pas vu Bas Dost lors des matchs contre l'Antwerp."

L'ancien buteur de Schalke avait, lui, le nez pour le but. En 367 matchs professionnels, il a marqué 134 buts (19 buts avec les Diables).