L'Ecosse fière malgré l'élimination : "On ne mettra plus 23 ans à revenir"

L'Ecosse n'est pas parvenue à sortir des poules de son groupe, et quitte donc l'Euro après sa défaite face à la Croatie. Steve Clark, sélectionneur écossais, restait fier.

Avec un seul point pris face au rival anglais, l'Ecosse n'a pas réussi l'exploit et quitte l'Euro 2020 après sa défaite contre la Croatie ce mardi (3-1). Qualifiée pour la première fois depuis 1998 pour une grande compétition, l'équipe au chardon en tirera cependant des enseignements. "Pour le moment, c'est la déception, mais on se remettra et on verra ce qu'on peut faire de mieux. On va s'assurer qu'il ne faudra pas attendre 23 ans avant de revenir", assure Steve Clark après le match dans des propos relayés par Sky Sports.

"Nous avons eu un moment avant et après notre but, où nous avons paru capables de prendre quelque chose dans ce match, mais en général, la Croatie était la meilleure équipe", concède enduite le sélectionneur écossais. "Nous avons essayé du mieux que nous le pouvions, nous avons persévéré (...) mais nous n'étions simplement pas assez bons. Nous apprendrons beaucoup de cette compétition".