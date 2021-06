Cristiano Ronaldo "n'est pas un être humain"

Marko Arnautovic, fantasque attaquant de l'Autriche, y est allé de son compliment sur Cristiano Ronaldo. À sa façon.

Présent en conférence de presse avant Italie-Autriche, Marko Arnautovic s'est exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo, qui a égalé Ali Daei en tant que meilleur buteur de l'histoire des sélections (109 buts). "Quand on parle de Cristiano Ronaldo, on ne parle pas d'un être humain. Que puis-je dire de plus ?", déclare l'attaquant autrichien.

"Il y a deux joueurs qui ne sont pas issus de ce monde, ils viennent de loin et ne sont ici que pour un certain temps, pour remporter tous les trophées et repartir. Ces deux joueurs sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo", conclut Arnautovic avec humour.