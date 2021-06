Un jeune d'Anderlecht a fait de bons débuts face à Saint-Trond

Anderlecht a partagé l'enjeu face à Saint-Trond ce vendredi, mais le résultat importait moins que le temps de jeu accordé aux nouvelles recrues et aux petits jeunes.

Vincent Kompany avait en effet aligné deux onzes 100% différents en première et seconde période, avec une première équipe plus proche de ce à quoi devrait ressembler l'équipe au premier jour de championnat, et une seconde composée de jeunes avec, comme têtes connues, les revenants Antoine Colassin, Sieben Dewaele, le nouveau gardien réserviste Colin Coosemans ou encore Théo Leoni, déjà repris de temps à autre en A.

Et dans le 11 "A", où Wesley Hoedt portait le brassard et Lior Refaelov était titulaire, un jeune joueur a crevé l'écran, de l'avis général : Nayel Mehsattou (18 ans), qui a signé son premier contrat professionnel en décembre 2019 après avoir attiré les regards lors de la Future Cup à Amsterdam. Aligné à gauche (lui qui préfère jouer à droite), il a montré de très belles dispositions offensives et beaucoup de culot. Beaucoup trop peu et trop tôt, bien sûr, pour que le jeune belgo-chilien soit bombardé "nouvelle pépite" de Neerpede, mais voir Kompany le lancer aux côtés des titulaires est un signe fort, une opportunité que Mehsattou a saisie à deux mains.

