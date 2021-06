Amical: Seraing s'incline à Eupen

Les matches amicaux se jouent les uns après les autres.

Ce mercredi, à 16h00, sur le deuxième terrain du KAS Eupen, les Pandas recevaient les Métallos du RFC Seraing, une rencontre qui marquait le retour "à la maison" de Jordi Condom, désormais coach du RFC Seraing.

Cette rencontre a été remportée par les locaux. Le premier but du match a été inscrit par Stef Peeters, le second par Prevljak sur penaly. entre ces deux buts, Al Badaoui a manqué un penalty. Les Métallos ont réduit le score via un joueur en test, Marius Mouandilmadji , qui en est à son deuxième but en deux matches.