Lucas Ribeiro Costa convainc en préparation : recevra-t-il sa chance ?

Lucas Ribeiro Costa peut enfin effectuer une préparation complète avec le Sporting Charleroi. Recevra-t-il sa chance ?

Lucas Ribeiro Costa (22 ans) veut enfin exploser : après deux saisons sans pouvoir réellement entamer de préparation, d'abord à Virton, puis une fois arrivé à Charleroi après les déboires de l'Excelsior, le jeune brésilien participe cette fois à fond au premier stage du coach Edward Still. Ribeiro Costa était titulaire lors du premier match de préparation, face au Fola Esch, et a séduit les supporters.

À l'assist sur un corner, puis dangereux à plusieurs reprises, Costa a peut-être réussi son match le plus complet chez les Zèbres, après un prêt manqué au RWDM. Still, qui compte énormément sur les datas et les chiffres pour déterminer son équipe, a pu constater la forme physique parfaite du jeune milieu offensif. Une chose est sûre : dans cette forme et à son âge, Lucas Ribeiro Costa ne restera pas à Charleroi s'il n'a pas la sensation qu'il y obtiendra du temps de jeu. Un nouveau prêt ou enfin l'éclosion au Mambourg ?