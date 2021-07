A l'aube du dernier carré, l'Euro se poursuit et a déjà vu des nations comme la France et les Pays-Bas quitter la compétition.

Pour l'ancien international Oranje Urby Emanuelson (passé par l'Ajax, l'AC Milan ou encore l'AS Roma), la Belgique est désormais la formation qu'il suivra : "Maintenant que les Pays-Bas sont éliminés, j'espère que la Belgique gagnera l'Euro", a confié le défenseur à De Telegraaf.

Emanuelson avait partagé le même vestiaire que Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld à l'Ajax : "Je trouve génial de voir leurs bonnes performances. Ils pourront peut-être terminer leur carrière internationale en beauté avec le titre européen. Je le leur souhaite du fond du cœur."

Le joueur de 35 ans, qui est sous contrat avec le FC Utrecht, prévient que le chemin vers la finale est encore difficile : "La route est encore longue, mais je pense vraiment que c'est possible. Ce ne sera pas facile avec d'abord l'Italie, puis l'Espagne ou la Suisse et ensuite l'Angleterre ou une surprise comme adversaires. Mais en ce qui me concerne, ils font partie de mes favoris pour la victoire finale."