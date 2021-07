Manchester United veut se débarrasser du salaire le plus élevé du club

Dépossédé de son statut de titulaire par Dean Henderson en fin de saison dernière, l'Espagnol est poussé vers la sortie par les Red Devils cet été.

David De Gea (30 ans, 26 matchs en Premier League pour la saison 2020-2021) se retrouve poussé vers la sortie par Manchester United lors de ce mercato estival. Le Manchester Evening News révèle ce lundi que les Red Devils veulent absolument que l’international espagnol fasse ses valises durant les prochaines semaines.

Pour faciliter son départ, MU envisage même de prêter l'Espagnol tout en prenant en charge une partie de son salaire, qui est le plus élevé du club et estimé à 22 millions d’euros par an.