Eupen tient son nouvel entraîneur des U21

Sans coach depuis le départ d'Angel Cortes, les jeunes Pandas savent désormais qui les entraînera.

Jean-Paul Nyssen est le nouveau coach des U21 d'Eupen. L'ancien entraîneur de l’Espoir Minerois, de Ster-Francorchamps, de Rechain et d’Aubel succède ainsi à Angel Cortes, parti du côté d'Anderlecht pour prendre les rênes des U15.

"Jean-Paul Nyssen est un entraîneur de football compétent qui, de par sa profession de professeur d'anglais et de néerlandais, a beaucoup d'expérience dans le contact avec les jeunes et la faculté de développer leurs talents. Les jeunes joueurs de notre équipe U21 en bénéficieront tout autant. Nous sommes heureux de travailler avec notre nouveau coach et lui souhaitons beaucoup de succès dans son travail", a déclaré le directeur général des Pandas, Christoph Henkel sur le site du club.