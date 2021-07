Un nouveau défi pour Ludovic Butelle

A 38 ans, l'ancien portier de Bruges file en Nationale 1 française.

Ludovic Butelle en veut encore. Le portier français de 38 ans a décidé de s'offrir un nouveau défi. Il quitte le SCO Angers pour le Red Star FC et évoluera donc en Nationale 1 la saison prochaine.

Ancien meilleur gardien de Ligue 2 et de Pro League, Ludovic Butelle avait remporté le championnat et la Supercoupe de Belgique avec Bruges en 2016. Il avait ensuite quitté la Venise du Nord en 2018 et s'il y était titulaire jusqu'à l'an dernier, il n'a joué que quatre matchs de Coupe avec le SCO la saison dernière.