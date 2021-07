Un record anglais dans le viseur d'Harry Kane

Le buteur des Three Lions monte en puissance et pourrait égaler ou dépasser Gary Lineker d'ici la fin du tournoi.

Après une phase de poules timide, Harry Kane a retrouvé ses sensations depuis le coup d'envoi de la phase à éliminations directes de l'Euro. Buteur contre l'Allemagne, double buteur contre l'Ukraine, l'attaquant de Tottenham sera l'homme à suivre pour la défense danoise, mercredi soir.

Et il pourrait de cette demi-finale pour égaler un record établi par Gary Lineker il y a 30 ans. L'ancien goleador des Three Lions avaient inscrit dix buts avec l'Angleterre en grand tournoi, Kane en est à neuf (six lors du dernier Mondial, trois dans cet Euro).

Le chemin est encore relativement long en revanche pour égaler le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise: Wayne Rooney s'était arrêté à 53 buts, Harry Kane a inscrit les 36e et 37e buts de sa carrière internationale contre l'Ukraine en quart de finale.